Senegal-securite / ''La circulation illicite des armes est très limitée au Sénégal'', selon un officier Publié le jeudi 14 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, 13 déc (APS) – La circulation illicite des armes ‘’est très limitée au Sénégal’’, a assuré mercredi le colonel Amadou Ousmane Ba, directeur du contrôle études et législation au ministère des Forces armées, par ailleurs secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre du Sénégal.



‘’Cette situation est liée à la bonne gestion des armes au niveau des Forces de défense et de sécurité et de la Commission nationale de lutte contre les armées légères et de petit calibre’’, a-t-il expliqué.



Le colonel Amadou Ousmane Ba s’exprimait à l’ouverture de la réunion annuelle de coordination des commissions nationales de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC). Cette rencontre est axée sur le thème : ‘’Créer des voies d’engagements pour la promotion de la culture de la paix, la prévention de l’accès des groupes terroristes aux armes et la lutte contre les engins explosifs improvisés dans la région de la CEDEAO’’.

Selon lui, les rares armes en circulation qu’on peut trouver de temps en temps sont pour la plupart du temps de ‘’fabrication artisanale’’.



Le colonel Amadou Ousmane Ba indique que beaucoup d’activités sont menées au Sénégal pour faire face à la problématique de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre qui est un ‘’problème éminemment sécuritaire’’.



Il souligne que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre travaille ‘’en étroite collaboration avec les autorités en charge de la gestion des armes et des munitions au niveau des forces de défense et de sécurité’’.