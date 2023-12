Réintégration sur les listes électorales: Ousmane Sonko retrouve ses droits civiques, Me Elhadji Diouf annonce un pourvoi en cassation - adakar.com

Une décision du tribunal de Dakar vient de rétablir les droits civiques d'Ousmane Sonko en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. Une victoire pour le leader politique, mais qui suscite la désapprobation de Me Elhadji Diouf, faisant partie du pool d'avocats commis par l'Agent judiciaire de l'État.

Ce dernier a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. "Ceux qui jubilent aujourd'hui n'ont rien compris. La victoire éphémère de Ziguinchor va se reproduire. Parce qu'ils ont oublié que la Cour Suprême ne peut se contredire. Nous avons assisté à la décision d'un juge inférieur qui défie un juge supérieur. On va faire un pourvoi en cassation", a déclaré Me Elhadj Diouf, exprimant sa ferme intention de contester cette décision judiciaire.

Poursuivant ses propos, l'avocat a salué l'indépendance de la justice, soulignant que celle-ci avait toujours su préserver son autonomie. "Je me félicite de l'indépendance de notre justice. Cette dame de justice que Sonko a toujours insultée, a montré son indépendance de Ziguinchor et Dakar", a-t-il ajouté.

Il est important de noter que le pourvoi en cassation relève de la compétence de l'Agent judiciaire de l'État, signalant ainsi que cette affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les plus hautes instances judiciaires du pays. La réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales continue de susciter des réactions divergentes au sein de la scène politique sénégalaise.



