Réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste: Ami Touré félicite la justice sénégalaise

Réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste: Ami Touré félicite la justice sénégalaise Publié le jeudi 14 decembre 2023

© Autre presse par DR

Aminata Touré revendique la victoire

L’opposante Aminata Touré a exprimé ses félicitations au tribunal de grande instance de Dakar, ce jeudi 13 décembre 2023, pour la réintégration du leader Ousmane Sonko sur la liste des élections de février 2024, via son compte Twitter.



Pour celle qui s’est saignée pour la cause du leader du Pastef les patriotes, s’est réjouis de cette décision qui rehausse l’intégrité de la justice sénégalaise.

« Bravo au Juge du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Un excellent pas vers la réconciliation du Peuple sénégalais avec sa Justice », a-t-elle exprimé.



« Que les juges du Conseil Constitutionnel en fassent de même et allons vers une élection présidentielle inclusive avec la participation de tous les candidats y compris Sonko », a-t-elle exhorté la composante juridique.



Il convient de rappeler que Aminata Touré concourt également à la prochaine élection prévue en février 2024.



HB