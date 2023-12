CAN 2023 : le report de deux ans qui a permis à la Côte d’Ivoire de mieux s’apprêter - adakar.com

Publié le jeudi 14 decembre 2023 | bbc.com

© Autre presse par DR

STADE DE LA PAIX DE BOUAKÉ

L'international ivoirien Ghislain Konan déclare que c'est une "énorme fierté" pour son pays d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et pense que les visiteurs recevront un accueil des plus chaleureux le mois prochain.



Le tournoi débute le 13 janvier, le match d'ouverture et la finale du 11 février se déroulant dans la capitale économique, Abidjan.



"Je peux vous dire que tout se passera très bien", a déclaré M. Konan, qui joue en Arabie Saoudite, à BBC Sport Africa.



"Nous sommes un pays d'hospitalité qui accueille les autres. Comme nous aimons le dire chez nous, nous aimons les étrangers plus que nous ne nous aimons nous-mêmes.