Présidentielle au Sénégal: la justice réintègre Sonko sur les listes et ouvre la voie à sa candidature Publié le jeudi 14 decembre 2023 | RFI

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné jeudi 14 décembre la réintégration sur les listes électorales de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste, ce retour en arrière du tribunal de Dakar pourrait relancer la candidature de l'opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024.



Le tribunal confirme ainsi un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à deux ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages.



Quelques supporteurs d'Ousmane Sonko rassemblés dans le tribunal ont accueilli cette nouvelle dans la liesse, scandant le nom de l'opposant.



L'un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, a affirmé que l'État pouvait déposer un recours devant la Cour suprême, mais que « ce recours n'est pas suspensif ». « Le code électoral est très clair. Lorsque le juge rend sa décision, cette décision doit être immédiatement exécutée », a-t-il assuré.



Ousmane Sonko a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État.