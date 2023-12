Mimi TOURE tacle le juge Makham DIALLO : « au moins ayez le courage de… j’ai été quand même son patron » - adakar.com

Mimi TOURE tacle le juge Makham DIALLO : « au moins ayez le courage de… j'ai été quand même son patron » Publié le jeudi 14 decembre 2023

Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal

L’ancien Premier ministre n’a pas raté le doyen des juges d’instruction. Aminata TOURE, qui estime avoir été snobée par le magistrat, n’y est pas allé de main morte. Selon elle, Oumar Makham DIALLO n’assume pas ses responsabilités en lui disant en face pourquoi il lui refuse un permis de visite à Ousmane SONKO.



« Je l’ai attendue pendant deux heures de temps. Il m’a trouvée dans la salle d’attente m’a salué et est allé s’enfermer dans son bureau. Il n’est plus ressorti. En tant qu’ancien garde des Sceaux, on me dit de laisser là-bas ma pièce d’identité », a martelé Aminata TOURE.



L’ancien Premier ministre qui dit avoir fait le déplacement pour assister au procès opposant Ousmane SONKO à l’Etat du Sénégal, ne lâche pas le juge DIALLO. Elle soutient lui avoir dit ses quatre vérités. « Je lui ai laissé une lettre pour lui dire que le Sénégal n’a plus d’élégance républicaine. Parce que j’ai été quand même son patron. Si vous ne voulez pas me donner un permis de visite, au moins ayez le courage de me dire madame l’ancienne garde des Sceaux, je ne peux pas pour telle ou telle raison vous donner de permis à Ousmane SONKO », explique-t-elle à sa sortie du Tribunal de Dakar.



S’agissant du procès en cours, Mimi TOURE estime que la Justice a une nouvelle occasion pour se réconcilier avec les Sénégalais.