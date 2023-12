Forces armées: le président Macky Sall alloue une indemnité spéciale de 2 à 5 millions FCFA aux militaires invalides à la retraite - adakar.com

News Politique Article Politique Forces armées: le président Macky Sall alloue une indemnité spéciale de 2 à 5 millions FCFA aux militaires invalides à la retraite Publié le mercredi 13 decembre 2023 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par DR

Le président de la République a décidé d'accorder une indemnité spéciale aux militaires invalides admis à la retraite. L'annonce a été faite par l'état-major des armées qui a précisé que cette décision prise par le chef de l'État vise à améliorer les conditions de vie des militaires invalides à la retraite.



"Sur instruction du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, une indemnité forfaitaire spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite. Cette mesure sociale exceptionnelle vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées. Les montants alloués varient selon le taux d'invalidité, entre cinq millions (5.000.000) et deux millions (2.000.000) de francs CFA", a annoncé l'état-major général des Armées dans un communiqué.



La même source précise que l'effectif des anciens militaires invalides concernés par cette mesure est deux mille deux cent trente-huit (2238) personnes.



Pour ce qui est des modalités de paiement de cette prime spéciale, l'on apprend que les paiements ont déjà été débutés et ils se poursuivent.



Makhtar C.