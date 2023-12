Présidentielle: Khalifa Sall exprime son soutien à Ousmane Sonko face à sa radiation des listes électorales - adakar.com

News Politique Article Politique Présidentielle: Khalifa Sall exprime son soutien à Ousmane Sonko face à sa radiation des listes électorales Publié le mercredi 13 decembre 2023 | aDakar.com

© Jeune Afrique par Sylvain CHERKAOUI

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a exprimé son soutien à Ousmane Sonko face à sa radiation des listes électorales de février 2024, faisant actuellement état de délibération auprès de la cour de justice sénégalaise, a-t-on appris de Senego ce mardi 13 décembre 2023.



Soutenant le leader du parti ex-Pastef, Khalifa Sall estime que seul un affrontement direct avec l'État peut permettre à Sonko de rétablir ses droits.



Invité sur les ondes de la Rfm, Khalifa Sall a déclaré que le combat mené par Ousmane Sonko est légitime, soulignant qu'il subit une situation et qu'il se bat courageusement. L'ancien maire de Dakar, qui a lui-même traversé 28 mois de parcours judiciaire pour être candidat, encourage Sonko à poursuivre son combat.



« Il (Ousmane Sonko) mène un combat légitime. Il subit une situation et il l'a vu et il se bat », a déclaré Khalifa Sall. Il ajoute : « Donc, c'est un combat qu'il faut mener. Il le mène et je crois qu'il a bien fait de le mener ».



Cette déclaration de soutien intervient dans un contexte politique tendu à l'approche de l'élection présidentielle, avec des enjeux juridiques et politiques majeurs qui suscitent des réactions diverses au sein de la classe politique sénégalaise.



HB