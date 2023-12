Tribunal correctionnel de Dakar: Relaxe prononcée pour Yarga Sy et des membres de PASTEF détenus depuis 9 mois - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tribunal correctionnel de Dakar: Relaxe prononcée pour Yarga Sy et des membres de PASTEF détenus depuis 9 mois Publié le mercredi 13 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

L’affaire Mamadou Diop devant le Tribunal correctionnel de Dakar ce matin

Tweet

Le tribunal correctionnel de Dakar a prononcé la relaxe pure et simple de plusieurs proches d'Ousmane Sonko après plusieurs mois de détention préventive.



La sentence a été rendue, ce mercredi 13 décembre 2023, actant la remise en liberté de 17 personnes qui étaient poursuivies pour des faits présumés d' "actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou à enfreindre les lois".



Parmi les détenus qui étaient devant le tribunal, ce jour, il y a Yarga SY, Mame Pathé, Massar Diagne ou encore un des gardes du corps de Ousmane Sonko.



Le président du tribunal a prononcé leur remise en liberté après qu'ils ont effectué une détention préventive de 9 mois.



Il faut rappeler que Yarga Sy avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt au mois mars dernier par le juge du deuxième cabinet. C'était dans le cadre de l’enquête ouverte sur la supposée tentative d’assassinat d’Ousmane Sonko.



Aussi, la vingtaine de personnes relaxées avaient également été arrêtés lors des manifestations du mois de mars intervenant en marge du procès opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang.



Makhtar C.