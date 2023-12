SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE / La Sénégalaise Yacine Fal nommée représentante spéciale du président de la BAD auprès de l’Africa Investment Forum - adakar.com

SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE / La Sénégalaise Yacine Fal nommée représentante spéciale du président de la BAD auprès de l'Africa Investment Forum
Publié le mercredi 13 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, (APS) – L’avocate sénégalaise, Yacine Fal, a été nommée, mardi, par le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, pour être sa représentante spéciale auprès de l’Africa Investment Forum, a appris l’APS de l’institution financière.



Mme Fal qui prendra fonction à partir du 15 décembre travaillera également en étroite collaboration avec la directrice principale de l’Africa Investment Forum Chinelo Anohu et le groupe de coordination de l’Africa Investment Forum, la première place de marché pour les investissements dans les projets en Afrique.



‘’Les responsabilités de Mme Fal en tant que représentante spéciale [du président de la BAD] engloberont le conseil, la coordination et la collaboration, la gestion des partenariats, la création d’alliances stratégiques et les tâches de reporting et d’évaluation’’, lit-on dans le communiqué.



Il ajoute que, dans son nouveau rôle, Mme Fal rendra directement compte au président de la BAD.



Titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Dakar et d’un diplôme de troisième cycle en droit international de l’Université de Paris X, elle capitalise plus de vingt ans d’expérience dans les domaines bancaire et juridique et dans le domaine de la passation des marchés, et a occupé différentes fonctions au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.



Évoquant sa nomination, Mme Fal a déclaré : ‘’Je suis très honorée de la confiance que m’accorde le président Adesina en me nommant à ce nouveau poste de représentante spéciale pour l’Africa Investment Forum. Je mettrai à profit mes connaissances et mon expérience de la Banque et de ses partenaires pour aider la Banque et son écosystème à assurer une plus grande efficacité et un meilleur impact de cette excellente plateforme pour l’Afrique.’’



Lancé en 2018, l’Africa Investment Forum est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait progresser les projets jusqu’à des stades bancables, lève des capitaux et accélère les transactions jusqu’à la clôture financière, afin de réduire le déficit d’investissement dans les infrastructures du continent, renseigne son site internet.



Ses partenaires fondateurs sont le Groupe de la Banque africaine de développement, Africa50, Afreximbank, l’Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque de commerce et de développement.



‘’Mme Fal s’efforcera ainsi de renforcer les engagements stratégiques avec les partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum, d’élargir la participation de nouveaux partenaires et de soutenir le président dans ses activités de sensibilisation sur la plateforme’’, souligne le communiqué.



