SENEGAL-MÉDIAS -DISTINCTIONS / Des journalistes, techniciens et patrons de médias honorés par la CJRS

Dakar, (APS) – La Convention des jeunes reporters du Sénégal ( CJRS) a honoré, mardi, à Dakar, des journalistes, des techniciens ainsi que des patrons de presse qui ont contribué au rayonnement de l’écosystème médiatique sénégalais, a constaté l’APS.



‘’Cette année, les jeunes reporters ont prévu d’honorer une trentaine de récipiendaires dont des journalistes, des techniciens, chauffeurs, patrons de presse, avec une mention spéciale pour les correspondants des régions », a expliqué Migui Marame Ndiaye, président de la convention des jeunes reporters, dans un document distribué lors de la cérémonie.



Pour ce »Sargal 2023 », la CJRS a décidé d’honorer au total 7 journalistes de Presse écrite, 10 en Radio, 6 en Télévision, 4 dans les autres domaines des médias.



‘’Cette édition a été aussi l’occasion pour la Convention de célébrer des patrons de presse qui ont contribué au rayonnement de la Presse », a ajouté son président.



La Convention a invité les jeunes reporters, journalistes et techniciens du Sénégal, à s’approprier »des parcours et à s’inspirer des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles des récipiendaires ».



Mamadou Amat, ancien journaliste de l’Agence de presse sénégalaise (APS), un des récipiendaires, s’est dit très honoré par cette reconnaissance.



‘’C’est un sentiment de fierté pour moi. Être honoré par ses pairs, c’est la plus grande source de fierté », a-t-il dit à la fin de la cérémonie.



