SENEGAL-AUTRICHE-COOPERATION / Dakar et Vienne signent un mémorandum d'entente Publié le mercredi 13 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Dr Annette Seck Ndiaye, Directrice de la Pharmacie nationale d`approvisionnement (PNA)

Dakar, (APS) – Le Sénégal et l’Autriche ont signé mardi un mémorandum d’entente instituant un dialogue politique et diplomatique entre les deux pays, a appris l’APS de source officielle.



La ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur, Annette Seck, et Alexandre Schallenberg, ministre autrichien des Affaires européennes et internationales ont signé le document en marge d’une visite officielle de trois jours au Sénégal du chef de la diplomatie autrichienne entamée lundi, rapporte un communiqué.



Après un tête-à-tête avec Annette Seck, le ministre autrichien et sa délégation auront des séances de travail avec les autorités sénégalaises compétentes dans les domaines de la justice, de l’industrie et de la sécurité’’, indique la même source.



