Fin du procès sur la radiation de Sonko : Le tribunal renvoie le délibéré au…

Justice

Le procès tant attendu d’Ousmane Sonko a atteint son épilogue ce mardi. Le tribunal d’instance de Dakar a renvoyé le délibéré au jeudi 14 décembre 2023.



Lors du procès, les avocats d’Ousmane Sonko ont plaidé comme à Ziguinchor pour la réintégration du leader de l’ex- Pastef sur le fichier électoral. Ils ont notamment mis l’accent sur le fait que leur client n’a pas reçu notification de sa radiation; et que le procès est purement politique.



De leur côté, les avocats de l’Etat ont plaidé le maintien de radiation d’Ousmane Sonko sur le base de la forclusion. Et c’est Me El Hadji Diouf qui a terminé leur plaidoirie.



Ensuite, le juge a alloué 15 minutes à chaque partie en guise de réplique pour exposer leurs arguments finaux, après il a fixé le délibéré au 14 décembre.



Cette date est désormais cruciale, car elle déterminera le sort d’Ousmane Sonko dans cette affaire.