L’affaire opposant Ousmane Sonko à l’État du Sénégal au sujet de la réintégration dans le fichier électoral et de la remise des fiches de parrainage est mise en délibérée au jeudi 14 décembre 2023.



L’audience qui s’est tenue, ce mardi 12 décembre, au Tribunal d’instance hors classe de Dakar, suite au renvoi de l’affaire par la Cour suprême après la cassation et l’annulation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Ziguinchor, a vu les avocats d’Ousmane Sonko et ceux de l’État du Sénégal avec à leur tête l’État judiciaire de l’État du Sénégal plaidé tour à tour leur cause.



Président de l’audience, le magistrat Ousmane Racine Thior a d’abord accordé 4 heures de temps pour plaider à chaque partie, avant d’accorder des relances de 15 minutes.



Au termes de près d’une dizaine d’heure d’audience qui a vu les avocats d’Ousmane Sonko démontrer l’illégalité de la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales contre la réplique des défendeurs de l’État, le juge Ousmane Racine Thior a décidé de mettre fin à l’audience et de donnez-vous aux parties le 14 décembre 2023 pour le délibéré.



Makhtar C.

