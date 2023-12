Cameroun: un journaliste sort un livre pour dénoncer les agissements de Samuel Eto’o à la Fécafoot - adakar.com

Cameroun: un journaliste sort un livre pour dénoncer les agissements de Samuel Eto'o à la Fécafoot Publié le mardi 12 decembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Samuel Eto`o Fils, président de la Fédération camerounaise de football

Jean-Bruno Tagne, journaliste et ancien directeur de campagne de Samuel Eto’o, a publié un livre sur les 18 premiers mois de l’ex-capitaine des Lions indomptables à la tête de la Fécafoot. Intitulé L’Arnaque, avec pour sous-titre, « Il voulait donner au football camerounais toute sa grandeur », cet ouvrage s’apparente à une publication à charge contre le meilleur buteur de l’histoire de la CAN.



Avec notre correspondant à Yaoundé, Joël Wadem



Il y a deux ans, le 11 décembre 2021, Samuel Eto’o était élu à la présidence de la Fédération camerounaise de football. À l’occasion de ce deuxième anniversaire, son « ami » Jean-Bruno Tagne sort un livre. L’Arnaque présente la vision du journaliste sur les coulisses de l’incroyable campagne qui a conduit Samuel Eto’o à la tête de la Fécafoot. Il raconte comment le meilleur buteur de la CAN manœuvrait avec les politiques, les anciens Lions indomptables et les délégués acquis à sa cause pour remporter une élection difficile.



« Stoppé par la Fifa…»