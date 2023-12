CAF Awards 2023 : le président Macky Sall distingué pour son engagement dans le football - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAF Awards 2023 : le président Macky Sall distingué pour son engagement dans le football Publié le mardi 12 decembre 2023 | aDakar.com

© Présidence par DR

Le président Sall rencontre la diaspora

Ouagadougou, le 1er juin 2018 - Le président de la République Macky Sall a rencontré la diaspora sénégalaise établie à Ouagadougou, dans la capitale burkinabè. C`est en marge de sa visite dans le cadre de la célébration des 50 ans du CAMES. Tweet

Le président Macky Sall a été honoré du prix d'excellence qui lui a été décerné par la confédération africaine de football (CAF), hier lundi 11 décembre 2023 lors de la cérémonie de la CAF Awards qui s'est tenue à Marrakech au Maroc.



Cette distinction de la CAF à l'égard du président Macky Sall vise à saluer son engagement dans le football et pour toutes les œuvres réalisées pour que la pratique du sport soit une réalité au Sénégal.



A cet effet, Macky Sall à réagi ce mardi sur son compte Twitter, indiquant, Je tiens à exprimer ma gratitude au Président Patrice Motsepe et à la CAF pour cette distinction qui honore toute la nation sénégalaise.

"J’y vois, certes, la reconnaissance d’efforts consentis pour le rayonnement du football en particulier et du sport en général ; mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts, dans nos pays et sur notre continent" a-t-il écrit.



Il a également adressé ses félicitations à l'international, Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur de l'année.



Rappelons que, cette cérémonie de la CAF a sacré, le nigérian Victor Osimhen meilleur joueur de l'année 2023 et sa compatriote Asisat Oshoala Meilleure joueuse de l'année 2023.



HB