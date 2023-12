Audience sur les fiches de parrainage de Ousmane Sonko : le préfet de Dakar interdit la circulation des deux roues pour la journée du mardi (arrêté) - adakar.com

Audience sur les fiches de parrainage de Ousmane Sonko : le préfet de Dakar interdit la circulation des deux roues pour la journée du mardi (arrêté) Publié le mardi 12 decembre 2023

Le motos interdites de circulation jusqu`à samedi

Comme c’est le cas désormais à la veille de chaque étape de procédure judiciaire impliquant Ousmane Sonko devant les cours et tribunaux à Dakar, des interdictions visant les motocyclettes sont prises par l’autorité administrative.



Invoquant des raisons de sécurité, le préfet du département de Dakar interdit la circulation dans le département des deux roues pour la journée du mardi 12 décembre 2023, jour d’audience devant le Tribunal d’instance hors classe de Dakar sur les fiches de parrainage de Ousmane Sonko.



"Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le Département de Dakar, le mardi 12 décembre 2023, de 06 heures du matin à minuit", stipule l’article premier de l’arrêté du préfet du Département de Dakar.



En effet, la Cour suprême, lors de l’audience du 17 novembre dernier avait cassé et annulé la décision du juge Sibassy Faye du Tribunal d’instance de Ziguinchor qui avait demandé la réintégration de Ousmane Sonko sur le fichier électoral et la délivrance de ses fiches de parrainage.



Le président de la Cour suprême, Ciré Aly Bâ avait par ailleurs renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Dakar.



Dans so arrêté d’interdiction, le préfet de Dakar Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye précise que la mesure ne concerne pas les personnels des forces de défense et de sécurité ou de la santé."Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaire",souligne l’acte administratif.



Tout en rappelant les sanctions prévues par les lois et règlements auxquelles s’exposent les contrevenants aux dispositions de l’arrêté, le préfet de Dakar prévoit néanmoins des dérogations."Pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles le justifient."



Enfin, l’application de la présente mesure incombe, chacun en ce qui le concerne,au Commissaire central de Dakar, Chef du Service régional de la Sécurité publique, et au

Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Dakar.



Makhtar C.