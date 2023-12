Mesures de sécurité renforcées à Dakar : Interdiction de circulation des motocyclettes le 12 décembre 2023 - adakar.com

Mesures de sécurité renforcées à Dakar : Interdiction de circulation des motocyclettes le 12 décembre 2023
Publié le mardi 12 decembre 2023

Le préfet de Dakar a annoncé ce lundi 11 décembre 2023, que, par mesure de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs sera interdite dans le Département de Dakar le mardi 12 décembre 2023, de 06 heures du matin à minuit.



Selon l'annonce, cette restriction ne s'applique pas aux motocyclettes et cyclomoteurs utilisés par le personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. Des dérogations pourraient également être accordées, sous réserve de justifications professionnelles.



Il est souligné que tout contrevenant aux dispositions de cet arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Ces mesures exceptionnelles visent à renforcer la sécurité dans le Département de Dakar pour la journée du 12 décembre 2023.



