Le procureur s’auto-saisit suite aux révélations de Me Moussa Diop des supposés contrats miniers

Suite aux accusations lancées par Me Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et aspirant à la présidence en 2024, l’affaire prend une tournure judiciaire. Il accuse Aly Ngouille Ndiaye, ex-ministre de l’énergie, d’avoir accordé de manière présumée des autorisations d’exploration minière à un industriel étranger opérant au Sénégal.



Ces déclarations ont déclenché une double réaction judiciaire : d’une part, Aly Ngouille Ndiaye, par l’intermédiaire de son avocat Me Daouda Ka, a déposé une plainte contre Me Moussa Diop pour ces allégations. D’autre part, le procureur de la République a pris l’initiative de se saisir personnellement de l’affaire



Les informations recueillies auprès de nos confrères de Dakaractu indiquent que la sûreté urbaine de Dakar serait en charge de l’enquête, ce qui laisse présager des développements dans les heures à venir.

