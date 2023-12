SENEGAL-DEVELEOPPEMENT / Kaolack : une fondation au chevet de la santé, de l’éducation et de la gouvernance - adakar.com

News Société Article Société SENEGAL-DEVELEOPPEMENT / Kaolack : une fondation au chevet de la santé, de l’éducation et de la gouvernance Publié le mardi 12 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Kaolack, (APS) – La Fondation des ‘’72 heures du Sine-Saloum’’ a décidé de réfectionner les postes et centres de santé de Kaolack (centre), les locaux de gouvernance et des établissements scolaires, a annoncé lundi son président, Fallou Kébé.



‘’L’année dernière, on avait promis aux kaolackois qu’on allait accélérer nos activités sociales, en mettant l’accent sur l’appui aux structures de santé, en les réfectionnant. On a également décidé de réfectionner la gouvernance de Kaolack », a-t-il dit, au terme d’une visite sur les sites concernés.



A travers ce geste, la fondation a « voulu inciter d’autres forces vives et bonnes volontés à investir dans leurs quartiers respectifs’’, a-t-il expliqué.



Les responsables de la fondation se sont rendus dans les postes de santé de Sam, de Sara et de Diamaguène, ainsi qu’au centre de référence pour la protection maternelle et infantile (PMI), à l’école primaire Alassane Dieng de Ngane, et dans les locaux de la gouvernance.



Cette visite des sites déjà en chantier entre dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition des ‘’72 heures du Sine-Saloum’’, prévues les 12, 13 et 14 janvier prochains.



Entre autres activités, il prévu lors de cette manifestation, un symposium, des consultations médicales gratuites, un carnaval, des visites sur les différents sites historiques de la région de Kaolack, des matches de gala, des œuvres sociales, des expositions sur l’art culinaire de la région, une soirée culturelle et un dîner de gala.



L’objectif vise à promouvoir, à travers des commissions dédiées, le développement de la culture, des sports, d’un environnement durable.



Les membres du comité de pilotage disent vouloir ‘’renouer’’ avec les pratiques qui ont rendu célèbre la région naturelle du Sine-Saloum.



M. Kébé a promis aussi de venir en aide aux talibés (élèves des écoles coraniques), avec la construction d’un poste de santé dont la pose de première pierre est prévue le 12 janvier prochain.



