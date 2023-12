SENEGAL-SYNDICATS-ELECTIONS / Elections de représentativité syndicale : 6 357 travailleurs inscrits à Matam - adakar.com

SENEGAL-SYNDICATS-ELECTIONS / Elections de représentativité syndicale : 6 357 travailleurs inscrits à Matam Publié le mardi 12 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Matam, (APS) – Six mille trois cent cinquante-sept travailleurs se rendront aux urnes à Matam (nord-est), à l’occasion des élections de représentativité syndicale pour la tenue desquelles 26 bureaux de vote seront installés dans les trois circonscriptions administratives de la région, selon El Hadj Cheikh Diongue, contrôleur du travail et de la sécurité sociale à l’Inspection régionale du travail.



Ces élections de représentativité syndicale sont prévues ce mardi de 8 heures à 18 heures, a indiqué M. Diongue dans un entretien avec l’APS.



Il précise que 600 électeurs sont recensés dans le département de Ranérou pour cinq bureaux de vote répartis entre Ranérou, Vélingara Ferlo, Younouféré, Thionokh et Louguéré Thioli.



Pour le département de Kanel, 1 959 travailleurs sont attendus aux urnes dans les sept bureaux de vote qui seront aménagés.



Ils seront répartis entre le centre culturel Gérard Sénac de Kanel, les mairies de Sinthiou Bamambé, Hamady Hounaré, Odobéré et Bokilaji. D’autres bureaux seront aussi installés au siège de la SOMIVA et à la sous-préfecture de Orkodiéré

A Matam, 3 798 inscrits devraient voter dans les 14 bureaux qui seront ouverts entre la commune de Matam (quatre), Ourossogui (deux), Nabadji, Ogo, Bokidiawé, Thilogne, Agnam, Doumga Ouro Alpha, Nguidjilone et Oréfondé.



»Tout est fin prêt pour l’organisation de ces élections. Du point de vue administratif, les autorités de la région ont pris les dispositions nécessaires liées à la composition des bureaux de vote et à la prise des arrêtés concernant les représentants des centrales syndicales », a-t-il dit.



Dans la région de Matam, neuf centrales syndicales sont en lice dans le cadre des élections de représentativité.



