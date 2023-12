CAF Awards 2023 : Victor Osimhen sacré joueur africain de l’année - adakar.com

News Sport Article Sport CAF Awards 2023 : Victor Osimhen sacré joueur africain de l’année Publié le lundi 11 decembre 2023 | footmercato.net

© Autre presse par DR

CAF Awards 2023 : Victor Osimhen sacré joueur africain de l’année

Comme chaque année, la Confédération Africaine de Football organise sa cérémonie où elle récompense les personnalités qui ont marqué le ballon rond au sein de son continent. La lutte pour le titre de meilleur joueur était féroce avec Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen.

Il y a plus d’un mois, la CAF (Confédération Africaine de Football ndlr) dévoilait les noms des 30 nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Une liste qui a été drastiquement réduite pour déboucher sur les trois finalistes à savoir Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Pourtant vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City Riyad Mahrez était absent tout comme Yacine Bounou, vainqueur de la Ligue Europa avec Séville et demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc.



Celui qui est désormais gardien d’Al-Hilal a pourtant vu son compatriote Achraf Hakimi rester dans la course. Le latéral droit du Paris Saint-Germain a été essentiel lors du parcours des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022. Décisif notamment lors de la séance de tirs au but contre l’Espagne en 1/8e de finale, l’ancien du Real Madrid et du Borussia Dortmund a également remporté la Ligue 1 avec les Franciliens. Sans titre cette saison, Mohamed Salah n’en reste pas moins important avec Liverpool.



Osimhen a obtenu le plus de votes

Deuxième derrière son ancien coéquipier Sadio Mané en 2022, l’ailier égyptien a remporté la récompense à deux reprises (2017 et 2018) et entend se rapprocher des recordmans Yaya Touré et Samuel Eto’o (4 titres). Depuis le début de saison, il a marqué 14 buts et délivré 8 offrandes en 22 rencontres avec les Reds. Enfin, Victor Osimhen avait également d’excellents arguments. Le buteur nigérian du Napoli a permis à la formation transalpine de remporter un titre qui lui fuyait depuis 33 ans.



Meilleur buteur de Serie A la saison dernière, le Super Eagle est entré dans une nouvelle dimension puisqu’il figure parmi les meilleurs avants-centres de la planète désormais. Le suspense était donc entier avant de savoir qui allait l’emporter entre ces trois adversaires redoutables. Finalement, le vainqueur est Victor Osimhen qui l’emporte pour la première fois depuis le début de sa carrière.