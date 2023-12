CAF Awards 2023 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année - adakar.com

News Sport Article Sport CAF Awards 2023 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année Publié le lundi 11 decembre 2023 | footmercato.net

Yassine Bounou

Les CAF Awards 2023, la cérémonie récompensant les plus grands acteurs du football africain de l’année, se déroulent actuellement ce lundi, à Marrakech (Maroc). Avant de connaître le meilleur joueur africain de l’année, le prix du meilleur gardien a été délivré à Yassine Bounou, vainqueur de l’Europa League avec le Séville et aujourd’hui à Al-Hilal, en Arabie saoudite, mais surtout demi-finaliste du Mondial 2022, avec le Maroc.



Le portier de 32 ans a été récompensé devant André Onana (Inter Milan, puis Manchester United / Cameroun) et Mohamed El Shenawy (Al Ahly SC / Égypte), qui avait notamment remporté la Ligue des Champions africaine avec Al Ahly.