Dernier anniversaire au pouvoir : Macky célébré par ses partisans Publié le lundi 11 decembre 2023

Kaolack, le 19 novembre 2023 - Macky Sall en visite à l`Université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack pour constater l’état d’avancement des travaux. Tweet

Le président de la République célèbre aujourd’hui son dernier anniversaire en tant que chef de l’Etat. Une occasion qui ne passera pas inaperçue aux yeux de ses nombreux partisans dont beaucoup ne cachent pas leur souhait de fêter cette date avec faste. Même si les nombreuses occupations de leur champion ne leur permettent pas de tenir une manifestation des plus grandioses, les membres de l’Apr, de Benno et les proches collaborateurs de Macky Sall sont convaincus qu’ils trouveront l’occasion de lui rendre un «Sargal» à la dimension de ce que l’homme a représenté pour son pays et pour ses partisans.