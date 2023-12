Economie: Le candidat à la présidentielle Serigne Mboup plaide pour la reprise du transport maritime Dakar-Ziguinchor - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Economie: Le candidat à la présidentielle Serigne Mboup plaide pour la reprise du transport maritime Dakar-Ziguinchor Publié le lundi 11 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Serigne Mboup

Tweet

L'homme d'affaires et maire de Kaolack, Serigne Mboup, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février prochain, a exprimé son désaccord avec la suspension du transport public par voie maritime entre Ziguinchor et Dakar, indique PressAfrik.



Lors d'une visite aux commerçants touchés par l'incendie du marché de Boucotte à Ziguinchor, il a qualifié cette mesure de "inappropriée" et a appelé à sa levée.



"C'est une mesure inappropriée, qu'il convient de lever. Nous déplorons la suspension de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor", a déclaré M. Mboup, soulignant les conséquences préjudiciables de cette interruption sur l'économie. Il a plaidé en faveur de la reprise des rotations du navire Aline-Sitoé-Diatta.



La suspension du transport des personnes et des marchandises par voie maritime entre Dakar et Ziguinchor a été décidée par les autorités sénégalaises suite aux violentes manifestations survenues en juin dernier dans plusieurs villes du pays. Ziguinchor a été l'une des villes les plus touchées par ces violences, ayant entraîné la mort de 16 personnes selon le bilan du gouvernement. Toutefois, le parti dissous Pastef-Les patriotes d'Ousmane Sonko estime que le nombre de décès est plus élevé, avançant une trentaine de victimes.



Amnesty International, une organisation de défense des droits de l'homme, a signalé au moins 23 décès liés à ces troubles. La question de la reprise du transport maritime demeure un enjeu majeur pour la population et les acteurs économiques de la région.