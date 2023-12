Université Cheikh Anta Diop de Dakar: 168 enseignants-chercheurs signent un texte appelant à la réouverture immédiate de l’UCAD - adakar.com

Université Cheikh Anta Diop de Dakar: 168 enseignants-chercheurs signent un texte appelant à la réouverture immédiate de l'UCAD Publié le lundi 11 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

C'est une prise de parole importante de quelques 168 enseignants-chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop pour exiger la reprise des cours en présentiel.



Après la sortie il y a quelques jours du ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche justifiant la prolongation de la fermeture de l'UCAD et les cours en distanciel, tout en invitant à un enseignement en mode "bi-modal", plusieurs dizaines d'enseignants-chercheurs ont signé une pétition.



Issus de toutes facultés confondues, les signataires, des professeurs, maîtres de conférence, professeurs assimilés de toutes les facultés posent comme exigence la réouverture de l'Université Cheikh Anta Diop.



Les signataires demandent aux établissements autonomes de l'UCAD d'entrer

"en défiance contre l’unilatéralisme de l’autorité et de sa majorité mécanique au Conseil académique, à recouvrer la plénitude de leurs prérogatives pédagogiques et scientifiques et à décider souverainement de la reprise immédiate des cours en présentiel au sein du campus pédagogique de l’UCAD".



Aux enseignants, les signataires de la pétition demandent de façon formelle de reprendre leurs emplois du temps et à se présenter aux heures et jours indiqués dans les salles et amphithéâtres où leurs enseignements sont programmés.



La fermeture de l'Université Cheikh Diop de Dakar est intervenue après les manifestations violentes du début du mois de juin 2023 suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour "Corruption de la jeunesse“.



Au cours des manifestations dans plusieurs localités du Sénégal notamment la capitale Dakar, plusieurs facultés et instituts de l'UCAD dont la Faculté des Sciences politiques et Juridiques, le Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) ont été saccagés et incendiés. La Direction générale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a été également complètement saccagée.



Makhtar C.