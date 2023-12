SENEGAL-VATICAN-RELIGIONS / Le Sénégal espère une « prochaine visite’’ du Pape (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-VATICAN-RELIGIONS / Le Sénégal espère une « prochaine visite’’ du Pape (ministre) Publié le lundi 11 decembre 2023 | Agence de Presse Africaine

© AFP par FILIPPO MONTEFORTE

Le pape François a choisi la fin du synode sur la famille pour béatifier Paul VI, le pape du concile Vatican II

Dimanche 19 octobre 2014. Rome. Place Saint-Pierre Tweet

Dakar (APS) – Le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue a, au nom du président Macky Sall, fait part dimanche au secrétaire d’Etat du Vatican du souhait du Sénégal de voir une ‘’prochaine visite’’ du pape François dans le pays, après celle de Jean-Paul II en 1992.



‘’Au nom du président de la République qui n’a ménagé aucun effort pour que votre séjour se passe dans la plus pure tradition sénégalaise d’hospitalité, je voudrais vous remercier et vous donner rendez-vous pour une prochaine visite du Saint-Père en terre sénégalaise et du Sahel’’, a-t-il dit au cardinal Pietro Parolin, qui achevait une visite de trois jours au Sénégal.



Durant son séjour, le secrétaire d’État du Vatican a eu une séance d’échanges avec le gouvernement sur des questions d’intérêt mutuel, entre le Saint-Siège et le Sénégal.



Elle a constitué une ‘’heureuse occasion et une opportunité de constater, pour nous en réjouir, l’exemplarité des relations entre le Sénégal et le Vatican’’, s’est félicité le ministre.



Le Sénégal entretient des relations diplomatiques avec le Vatican depuis le 1961, un an juste après son accession à l’indépendance.



Vendredi, à son arrivée à Dakar, le cardinal Parolin a été reçu par le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba, qui l’a élevé au grade de chevalier de l’Ordre du lion, au nom du président de la République, Macky Sall.



Samedi, le prélat a présidé la messe de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, et effectué une visite à Gorée, où il a également célébré la messe du dimanche à la paroisse Saint Charles Barromée, au dernier jour de son voyage.



Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, lui a souhaité un ‘’bon retour à Rome’’, lui demandant de ‘’bien vouloir transmettre à sa Sainteté le Pape François, les salutations respectueuses du chef de l’État et du peuple sénégalais tout entier’’.



ABB/