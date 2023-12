Sénégal: les candidats à la présidentielle appelés à déposer leur candidature jusqu’au 26 décembre - adakar.com

Sénégal: les candidats à la présidentielle appelés à déposer leur candidature jusqu'au 26 décembre Publié le lundi 11 decembre 2023 | RFI

Sénégal: les candidats à la présidentielle appelés à déposer leur candidature jusqu’au 26 décembre

Depuis lundi 11 décembre, les candidats au Sénégal peuvent déposer leurs dossiers de candidature à l’élection présidentielle de février 2024. Ils ont jusqu’au 26 décembre pour déposer toutes les pièces au niveau du Conseil constitutionnel, dont les parrainages et une caution de 30 millions de francs CFA.



La collecte de parrainage est bouclée pour la plupart des candidats et l’heure est à la compilation des données et aux règlements des derniers détails administratifs. Les candidats ont le choix de déposer trois types de parrainages : citoyen, des élus ou des chefs exécutifs territoriaux. Pour le moment, chacun reste mystérieux sur la stratégie adoptée.



Du côté de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar, onze dossiers ont été préparés pour la candidature de l’actuel Premier ministre Amadou Ba : il ne reste plus qu’à décider lequel présenter. « Le parrainage citoyen permet de montrer l’ancrage de la coalition sur le territoire national, et celui des députés est un moyen de sécuriser qu’ils n’aillent pas parrainer d’autres candidats », commente Ablaye Diagne, coordinateur national du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakar.