Repressailles du régime Benno Bokk Yaakar contre El Hadj Talla: le journaliste victime de sa proximité avec le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne - adakar.com

Repressailles du régime Benno Bokk Yaakar contre El Hadj Talla: le journaliste victime de sa proximité avec le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne Publié le dimanche 10 decembre 2023 | aDakar.com

Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre

Dakar, le 9 avril 2019 - Mahammed Boun Abdallah Dionne a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Il est à la tête d`un gouvernement de 32 ministres. Tweet

La Grande Coalition Dionne 2024 a appris avec stupéfaction le blocage de Monsieur El hadj TALLA ce 09 Décembre 2023 à l’aéroport international Blaise DIAGNE de Diass. Porte-parole du Président Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Monsieur TALLA s’est vu retirer le passeport diplomatique que lui avaient délivré antérieurement les autorités nationales, au moment d'embarquer pour un voyage à l'étranger. Il s'agit là d'une énième forfaiture du régime Benno, preuve d’une peur bleue du Président Dionne dont la coalition empêche de dormir l’impopulaire candidat de Benno dont les tentatives de recrutement de Monsieur El hadj TALLA sont toutes restées vaines. Tourmenté par la sérieuse menace que constitue la candidature de Mahammed Boun Abdallah DIONNE à l’élection présidentielle de Février 2024, le nain politique, candidat de Benno ouvre désespérément le front des représailles face à la détermination d’hommes de valeur de la trempe d’El hadj TALLA, un élément essentiel dans la stratégie de victoire de notre coalition.



Devant cet acte abject que le régime Benno vient encore de poser, la coalition Dionne 2024 exprime son soutien indéfectible à son Porte-parole. Ce fait du régime Benno quoique d’une ineffable bassesse politique, a eu le mérite de prouver encore une fois à l’opinion nationale et internationale que la rupture entre la coalition Dionne 2024 et Benno est irréversible.



La coalition Dionne 2024 invite tous ses membres à rejeter les tentatives de diversion de la part de Benno et à rester déterminés à poursuivre le travail jusqu’à l’installation de son candidat à la Magistrature Suprême, pour un Sénégal juste et de progrès.



Fait à Dakar, le 10 décembre 2023



Le Directoire de la Coalition DIONNE 2024