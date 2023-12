"Billets présumés faux auprès des structures de transfert d’argent“: la BCEAO rappelle au public les méthodes de vérification - adakar.com

Publié le vendredi 8 decembre 2023 | aDakar.com

"Billets présumés faux auprès des structures de transfert d'argent": la BCEAO rappelle au public les méthodes de vérification

Dans un communiqué faisant suite à la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo sur l’utilisation de billets de banque présumés faux dans certains points de transfert d’argent, la BCEAO rappelle au public la connaissance des méthodes de vérification comme premier rempart contre la circulation de faux billets.



"La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) informe le public qu’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux fait état de l’utilisation de billets présumés faux principalement par certains points de transfert d’argent. La BCEAO rappelle au public que la connaissance des méthodes d’identification des billets constitue le premier rempart dans la lutte contre la circulation de faux billets", fait savoir la BCEAO dans son communiqué.



L’institution émettrice "invite le public à toujours garder le réflexe d’authentifier tout billet reçu lors d’une transaction, grâce aux gestes expliqués sur son site internet à l’adresse www.bceao.int, dans la rubrique “billets et pièces“.



La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) assure par ailleurs que " les dispositions sont constamment prises, de concert avec les structures en charge de la répression du faux monnayage, pour veiller à la sûreté des billets et pièces en circulation."



Makhtar C.