Le Sénégal compte deux jeunes pépites nominées sur la liste finale du trophée dédié au jeune joueur de l'année 2023. L'informarmation est disponible ce vendredi 08 décembre 2023 sur le site de la faîtière africaine, la CAF.



Sur cette liste pour ce prix spécial 2023 en faveur des jeunes joueurs africains, figure Lamine Camara, joueur du club FC Metz en ligue 1, vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations CAF Total Energies avec le Sénégal en janvier dernier. Le second est la pépite Amara Diouf du club Sacrée cœur de Dakar, champion d’Afrique U-17 et meilleur buteur de la compétition avec 5 buts au compteur. A leur côté, figure le marocain, Abdessamad Ezzalzouli du Real Betis, champion de la la Coupe d’Afrique des Nations U23 CAF Total Energies 2023.

L'un de ces joueurs rentrera plus heureux à l'issue de la a cérémonie de la CAF Awards qui se tiendra le mardi 12 décembre 2023 à Marrakech.





