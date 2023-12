Mortalité infanto juvénile au Sénégal : ce que disent les chiffres - adakar.com

Mortalité infanto juvénile au Sénégal : ce que disent les chiffres Publié le vendredi 8 decembre 2023 | pulse.sn

D'après l'enquête démographique et de santé continue 2023, le risque de mortalité infanto-juvénile, (décès avant l’âge de cinq ans), est estimé à 40%. Autrement dit, sur 1000 naissances vivantes, 40 n’atteignent pas leur 5ème anniversaire. Le pourcentage de naissances dont l’accouchement a eu lieu dans un établissement de santé a nettement augmenté entre 2005 et 2023, passant de 63% à 92%.



L’Enquête démographique et de santé continue révèle, pour la période 2018-2023 que le risque de mortalité infantile est estimé à 31 décès pour 1000 naissances vivantes ; c’est-à-dire qu’environ trois enfants sur 100 décèdent avant d’atteindre leur premier anniversaire. Quant aux composantes de la mortalité infantile, elles se situent à 23‰ pour la mortalité néonatale (avant d’atteindre un mois exact) et à 8‰ pour la mortalité post-néonatale (entre 1 mois exact et avant d’atteindre le premier anniversaire). Le risque de mortalité juvénile est estimé à 9‰.