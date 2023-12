SENEGAL-MONDE-SPORTS / Championnat du monde féminin handball : les Lionnes s’inclinent devant la Hongrie, 20-30 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport SENEGAL-MONDE-SPORTS / Championnat du monde féminin handball : les Lionnes s’inclinent devant la Hongrie, 20-30 Publié le vendredi 8 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

L`équipe nationale féminine de handball se qualifie pour la demi-finale de la CAN

Tweet

Dakar, (APS) – L’équipe féminine de handball du Sénégal s’est inclinée, 20-30, devant celle de la Hongrie, ce jeudi, au premier jour du tour principal du championnat du monde de la discipline.



Les Lionnes du Sénégal vont jouer leur deuxième match contre le Monténégro, vendredi à 17h GMT.



L’équipe de l’Angola, l’une des trois représentantes du continent, a aussi perdu son match contre la Norvège, 19-37.



Le Cameroun affronte actuellement la Suède qui mène au score, 16-5, à la mi-temps de ce match démarré à 19h30mn.



Trente-deux équipes réparties en huit poules de quatre ont pris part au premier tour de la compétition.



Le Sénégal était logé dans la poule A en compagnie de la Suède, de la Croatie et de la Chine.



Les handballeuses sénégalaises se sont qualifiées au tour principal en même temps que les Croates et les Suédoises.



Elles vont affronter les équipes sorties de la poule B, à savoir la Hongrie, le Monténégro et le Cameroun.



SK/BK