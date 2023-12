Sénégal : démarrage de la mise en exploitation de l’aéroport international de Saint-Louis - adakar.com

Sénégal : démarrage de la mise en exploitation de l'aéroport international de Saint-Louis Publié le vendredi 8 decembre 2023 | Agence de Presse Africaine

Cette infrastructure moderne, « qui offre toutes les commodités », sera ouverte au trafic domestique dans un premier temps et pourra recevoir, à très court terme, des vols internationaux selon la Société anonyme Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA).



Si vous voulez vous rendre à Saint-Louis, la grande ville du Nord du Sénégal, vous avez désormais le choix entre la voie terrestre et celle aérienne. Ce jeudi 7 décembre 2023, après le vol inaugural effectué par la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, Antoine Mbengue, a remis l’homologation de cette infrastructure au Directeur général de l’AIBD SA, Abdoulaye Dièye. Cette étape marque le démarrage de la mise en exploitation de cet aéroport entièrement rénové dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) et qui porte désormais le nom de l’ancien président du Conseil Économique et Social (CES), Ousmane Masseck Ndiaye.



A travers le PRAS, le Sénégal ambitionne de développer un attractif réseau aérien domestique aux normes internationales, et tendre ainsi vers l’objectif de faire du pays de la Teranga un hub sous-régional. Pour y arriver, d’importants moyens ont été dégagés pour mettre ces infrastructures aux normes internationales. L’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, dont le coût de rénovation est de 23,262 milliards de FCFA, en est la parfaite illustration.



Il est doté d’équipements d’aide à la navigation de dernière génération, notamment une piste de 2450 mètres de long sur une largeur de 45 mètres pouvant accueillir des B737-300 ; une tour de contrôle bâtie sur 150 m2 avec une hauteur de 27 mètres (11 mètres avant sa rénovation). Il dispose également d’une aérogare bâtie sur 2780 m2 ; un salon d’honneur ; une salle d’enregistrement (4 comptoirs) ; une salle de contrôle immigration ; une salle d’embarquement (2 comptoirs) ; une salle d’arrivée ; une salle tapis bagages et un bloc administratif.



Selon l’AIBD SA, l’ouverture de lignes domestiques et internationales sera accompagnée de la réalisation, autour de l’aéroport, d’activités extra-aéronautiques à savoir le commerce, la restauration, l’hôtellerie etc.



« La mise en service de cet aéroport est un rêve que nous attendions depuis très longtemps. Cela va permettre de faciliter les activités de l’agrobusiness très développée dans la région », s’est réjouie l’adjointe au maire de Saint-Louis, Aïda Mbengue Dieng.



Pour le ministre Antoine Mbengue, « l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye part pour devenir un véritable levier de développement avec l’exploitation des ressources pétrolière et gazière, en plus des activités agricoles, touristiques et les services notamment l’enseignement supérieur. »



