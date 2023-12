Deuil / Décès de Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence : Macky Sall salue un "grand professionnel de l’image" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Deuil / Décès de Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence : Macky Sall salue un "grand professionnel de l’image" Publié le jeudi 7 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Lionel Mandeix

Tweet

Le photographe officiel à la Présidence de la République, Lionel Mandeix, est décédé, a annoncé ce jeudi 07 décembre 2023, la Présidence.



Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a rendu hommage à "un grand professionnel de l’image, passionné et serviable".

Sur le réseau social X, Macky Sall a exprimé sa consternation face à la nouvelle et a présenté ses condoléances émues à la famille du défunt et au personnel de la Présidence de la République. "Paix à son âme", a-t-il conclu son message.



HB