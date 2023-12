Visite d’Amadou Ba à l’Elysée: Juan Branco dézingue le successeur désigné de Macky Sall - adakar.com

Visite d'Amadou Ba à l'Elysée: Juan Branco dézingue le successeur désigné de Macky Sall Publié le jeudi 7 decembre 2023

Amadou Ba

L'avocat du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, Juan Branco, ne cesse de se déchaîner contre le régime de Macky Sall. Ce jeudi dans un post publié sur twitter, l'avocat a craché son avis sur cette visite pour lui semble une prise d'instruction d'Amadou Ba auprès de la France.



"A Paris, Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, successeur désigné de Macky Sall, est venu prendre ses instructions à l'Elysée, aux côtés de Doudou Ka, Mansour Faye et de nombreux autres suspects de crimes contre l'humanité", peut-on lire.



Dans son post, la robe noire poursuit, Il est reçu en grande pompe, sous haute protection, alors que sous son gouvernement, soixante citoyens ont été massacrés.

Entre-temps, Coline Faye, citoyenne française de 26 ans, reste en détention à Dakar aux côtés de mille prisonniers politiques et du principal opposant Ousmane Sonko, pour avoir osé réclamer, comme Emmanuel Macron le prétendait, élections pluralistes, démocratie et liberté.

Rien n'est fait pour la rendre à ses parents, dévastés.



Ainsi va un monde où l'innocence emprisonnée, et le meurtre, récompensé.

