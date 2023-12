Immigration clandestine: deux pirogues en préparation pour rallier les îles Canaries interceptées, 30 personnes arrêtées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration clandestine: deux pirogues en préparation pour rallier les îles Canaries interceptées, 30 personnes arrêtées Publié le jeudi 7 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Immigration clandestine: deux pirogues en préparation pour rallier les îles Canaries interceptées, 30 personnes arrêtées

Tweet

Malgré un répit constaté sur les départs de pirogues depuis les côtes sénégalaises, les tentatives d’émigration clandestine demeurent toujours.



Dans un contexte de baisse du thermomètre observée sur l’ensemble du pays mais également d’une surveillance accrue des côtes sénégalaises, les initiatives pour rallier les côtes occidentales se sont amoindries.



Cependant, mercredi 6 décembre 2023, dans la région de Saint-Louis, au niveau de l’embouchure du Fleuve Sénégal. Plusieurs candidats à l’émigration clandestine se préparaient à rejoindre l’Espagne.



"La Base navale Nord a intercepté deux pirogues préparant une traversée vers les îles Canaries, le 6 décembre 2023 à hauteur de l’embouchure du fleuve Sénégal. 30 personnes ont été interpellées et remises aux services compétents de l’Etat", a annoncé la Marine nationale.



La même source précise que l’intervention faite au niveau de l’embouchure du fleuve Sénégal survient dans une situation de dégradation des conditions météorologiques et d’aggravation des risques de pertes de vies humaines en mer.



Makhtar C.