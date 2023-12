Sénégal: l’approche de la présidentielle relance le débat sur une loi encadrant le financement des partis - adakar.com

La ville de Dakar.

Au Sénégal, à l’approche de l’élection présidentielle du 25 février 2024 se repose la question du financement des partis politiques. Le fonctionnement de ces derniers est régi par un texte qui remonte à 1981 et qui avait pour objectif d’éviter des financements de la part de puissances étrangères, dans un contexte de Guerre froide. Explications.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Faut-il une loi pour encadrer le financement des partis politiques au Sénégal ? À trois mois de la présidentielle, prévue le 25 février 2024, le débat refait surface sur fond d’accusations de fonds étrangers qu’aurait ou non reçu le parti d’opposition dissous, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), et ce alors que les sources de financement des formations politiques sont un vrai tabou.