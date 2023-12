SENEGAL-MONDE-SPORTS / Championnat du monde féminin de handball : le Sénégal à l’épreuve de la Hongrie au tour principal, jeudi - adakar.com

News Sport Article Sport SENEGAL-MONDE-SPORTS / Championnat du monde féminin de handball : le Sénégal à l’épreuve de la Hongrie au tour principal, jeudi Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar (APS) – L’équipe du Sénégal féminine de handball démarre ce jeudi à 14h 30mn, à Göteborg (Suède), le tour principal du championnat du monde de hanbdall, contre la Hongrie.



Après une qualification historique à ce tour, les Lionnes du Sénégal affronteront les Hongroises au stade Scandinavium pour leur premier match. Les Sénégalaises engageront ce match avec l’objectif de continuer à créer l’exploit dans cette 26e édition du championnat du monde.



Trente-deux équipes réparties en huit poules de quatre ont pris part au premier tour de la compétition. Le Sénégal était logé dans la poule A avec la Suède, la Croatie et la Chine. Les handballeuses sénégalaises se sont qualifiées avec les Croates et les Suédoises, au tour suivant.



Elles vont affronter les équipes qualifiées de la poule B, la Hongrie, le Monténégro et le Cameroun. Ces six équipes vont constituer le groupe 1. Les deux premières de cette phase se qualifieront pour les quarts de finale.



Dix-huit autres équipes se sont aussi qualifiées. Elles ont été aussi réparties en trois groupe de six. Les deux premières nations de chaque groupe rejoindront les quarts de finale. Les équipes éliminées joueront les matchs de classement.



‘’Toutes les équipes qualifiées au tour principal conservent les points engrangés lors du premier tour. Le Sénégal et la Croatie entament cette phase avec un point chacun, obtenu lors de leur match nul (22-22) en phase de poule’’, a expliqué le chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de handball, Sambou Biagui.



La Suède et le Monténégro ont enregistré trois victoires à quatre points. La Hongrie compte deux points, tandis que le Cameroun n’en a aucun.



‘’Dans ce tour, le Sénégal affrontera uniquement la Hongrie, le Monténégro et le Cameroun. Il a déjà joué contre la Suède et la Croatie, en match de poule’’, a expliqué M. Biagui.



SK/ASG