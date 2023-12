«J’ai servi ce pays avec amour» : «Oui PR … Mais…» Alioune Tine à Macky - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique «J’ai servi ce pays avec amour» : «Oui PR … Mais…» Alioune Tine à Macky Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Senego

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

En ce moment historique de ma vie politique, à la tête de ce pays que j’ai servi avec amour.. ». C’est l’un des temps émotionnels du discours du chef de l’Etat mardi à la cérémonie d’inauguration de l’avenue Léopold Sédar Senghor et du boulevard Macky Sall, à Diamniadio. Mais Alioune Tine prend acte et lui demande de parfaire la finition.



La finition est une étape clé dans toute œuvre. Pour que la maison, une fois construite, corresponde au plan préétabli, il ne faut pas uniquement se concentrer sur les gros œuvres, il faut penser aux plus petits détails. La finition est aussi l’étape la plus longue.



Ce que semble rétorquer le président de Afrikajom Center au président de la République qui a noté, en toute conscience, avoir « servi son pays avec amour… »



« Oui Monsieur le Président Macky Sall, assurément vous avez servi ce pays avec amour et abnégation, on vous le reconnait. Améliorer par une finition qui éblouisse, restaurer la confiance, par le dialogue, renforcer le lien social et la concorde, accorder le pardon, libérer les détenus politiques », a suggéré Alioune Tine.



Le Président Sall qui a renoncé à un 3e mandat, respectant sa parole, quitte le pouvoir en mars 2024..