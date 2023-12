SENEGAL-FRANCE-COOPERATION / Une réunion de travail des gouvernements sénégalais et français, jeudi, à Paris - adakar.com

SENEGAL-FRANCE-COOPERATION / Une réunion de travail des gouvernements sénégalais et français, jeudi, à Paris
Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar (APS) – Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et son homologue française Élisabeth Borne, vont tenir « une réunion de suivi de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais », jeudi, à Paris, a appris l’APS du Bureau d’information gouvernemental (BIG) du Sénégal.



La dernière édition de ce séminaire a eu lieu en décembre 2022, rappelle le BIG, précisant qu’il ne s’est pas tenu en 2020 et 2021, « pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19 ».



L’an dernier, cette réunion de travail des gouvernements français et sénégalais « a servi de cadre aux deux pays pour réaffirmer le dynamisme et la densité de leurs relations », lesquelles sont « fondées sur l’amitié et la confiance ».



« C’était également l’occasion pour la France et le Sénégal de se fixer des objectifs ambitieux allant dans le sens de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la jeunesse », ajoute le Bureau d’information gouvernemental.



« Avec une contribution estimée à 1,5 milliard d’euros (983 milliards 935 millions 500 mille francs CFA) d’aide publique au développement sur la période 2019-2023, la France se positionne comme un partenaire majeur » pour le Sénégal, souligne-t-il.



Le BIG ajoute que « sur le plan commercial, la France figure parmi les premiers fournisseurs du Sénégal, avec un montant évalué à 632,8 milliards de francs CFA en 2021 ».



