Situation sociopolitique : un rapport de CIVICUS Monitor qualifie l'espace civique au Sénégal de "réprimé" en vue des élections Publié le mercredi 6 decembre 2023

© Autre presse par DR

CIVICUS Monitor a publié son dernier rapport, ce mercredi 06 décembre 2023, décrivant l’espace civique au Sénégal comme désormais "réprimé", a-t-on appris via le compte de la plateforme.



La plateforme, qui surveille la liberté d’association, de réunion pacifique et d’expression dans 198 pays, souligne une détérioration significative des libertés civiques au Sénégal, en particulier en ce qui concerne la répression des journalistes et de l’opposition politique à l’approche des élections de février 2024.



Le rapport intitulé "Le pouvoir du peuple sous attaque 2023" indique que les forces de sécurité ont utilisé une force excessive et létale contre les manifestants de l’opposition, entraînant des affrontements avec de nombreuses victimes. L’emprisonnement et les poursuites judiciaires contre le chef de l’opposition Ousmane Sonko ont été cités comme des facteurs majeurs conduisant à la répression croissante.



Pour contenir les manifestations, les autorités sénégalaises ont restreint l’accès à Tik-Tok et à l’internet mobile, suspendu plusieurs médias, arrêté et poursuivi des journalistes, et dissous le parti d’opposition de Sonko, le PASTEF. Le rapport révèle que 30,6 % de la population mondiale vit désormais dans des pays "fermés", le taux le plus élevé enregistré depuis 2018 selon CIVICUS Monitor.



La chercheuse Ine Van Severen souligne l’urgence d’actions immédiates pour garantir les piliers de la gouvernance démocratique au Sénégal, notamment des manifestations pacifiques, une presse libre et des élections libres et justes. Le rapport signale également d’autres pays déclassés cette année, dont le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, l’Allemagne, le Kirghizstan, le Sri Lanka et le Venezuela, avec des contextes variés de restriction des libertés civiques.



