Diplomatie : la Corée du Nord ferme son ambassade au Sénégal, une stratégie face à des difficultés

Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a annoncé, ce mercredi 06 décembre 2023 la fermeture prochaine de l'ambassade de la Corée du Nord à Dakar, s'inscrivant dans une série de retraits diplomatiques du pays sur le continent africain, indique RFI.



Cette décision intervient dans la mesure où les anciens diplomates ont souligné que les ambassades nord-coréennes étaient souvent responsables de leur propre financement, une approche de plus en plus difficile à maintenir en raison des sanctions onusiennes interdisant l'emploi de Nord-Coréens à l'étranger. Par cette mesure, le régime nord-coréen, semble réévaluer sa stratégie diplomatique en limitant sa présence en Afrique, où il avait historiquement entretenu des liens étroits avec plusieurs pays.

Avant Dakar et Conakry, la Corée du Nord a déjà fermé ses ambassades en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Angola.



Bien que le régime nord-coréen, en proie à des difficultés économiques, semble se concentrer sur ses partenariats avec la Russie et la Chine, il maintient actuellement des ambassades dans huit pays africains.



