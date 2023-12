UEMOA: un taux de croissance moyen de 5,7% attendu pour l’année 2023 (BCEAO) - adakar.com

News Économie Article Économie UEMOA: un taux de croissance moyen de 5,7% attendu pour l’année 2023 (BCEAO) Publié le mercredi 6 decembre 2023 | aDakar.com

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO

Dakar, le 6 décembre 2023 - La réunion du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest s`est ouverte, ce mercredi 6 décembre 2023, au siège de l`institution émettrice à Dakar. Tweet

Le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a présidé la quatrième session du Comité de politique monétaire au titre de l’année 2023, ce mercredi 6 décembre 2023, au siège de l’institution émettrice à Dakar.





Pour cette dernière réunion du CPM au titre de l’année 2023, le Président du Comité de politique monétaire, Jean Claude Kassi Brou s’est félicité de la bonne tenue de l’activité économique au sein de l’Union avec un taux de croissance moyen de 5,7%.



"Au sein de l’Union économique monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’activité économique est demeurée vigoureuse au troisième trimestre 2023. La bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs laisse augurer un taux de croissance moyen de 5,7% pour l’année 2023", a déclaré le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou dans son allocution à l’ouverture du Comité de politique monétaire de la BCEAO.



Le taux d’inflation dans la zone UEMOA a atteint 2,9% au cours du troisième trimestre 2023 après 4%, le trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année 2023, le taux d’inflation est attendu à 3,7%.



"En vue de maintenir la stabilité des prix, plusieurs banques centrales, aussi bien dans les pays avancés que dans les économies émergentes et en développement ont relevé leurs taux directeurs et devraient les maintenir à ce niveau au cours des périodes à venir. Le durcissement des conditions financières sur les marchés internationaux qui en a résulté conjugué à la montée des tensions géopolitiques ont ralenti la croissance économique mondiale", a poursuivi le Gouverneur de la BCEAO.



Ainsi au plan mondial, le taux de croissance pour l’année 2023 devrait connaître une baisse passant de 3% selon les dernières projections du Fonds monétaire international publié en octobre contre 3,5% en 2022".



Makhtar C.