Sénégal : Démarrage de l'exploitation de l'aéroport de Saint-Louis ce 7 décembre Publié le mercredi 6 decembre 2023

© Autre presse par DR

L'aéroport de Saint-Louis dénommé Ousmane Masseck Ndiaye en hommage à l'ancien ministre et maire de cette ville, première capitale du Sénégal, sera mis en service demain, jeudi 7 décembre 2023. Il a été inauguré le 14 juillet dernier par le président de la République Macky Sall. L'infrastructure a coûté 23 milliards FCFA.

Il dispose d'une piste de 2 450 m sur une largeur de 45 m pouvant accueillir des Boeing 737-300, d'un parking de 15 000 m2, d'une aide à l'atterrissage et un tour de contrôle de 21 mètres. L'infrastructure comprend également une aérogare passager de 2 700 m2, un hangar d'une superficie de 2 000 m2, une station météorologique et un salon d'honneur et salon VIP. Sans oublier les 4 banques d'enregistrement et un bloc technique.