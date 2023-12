Culture : la star sénégalaise Coumba Gawlo Seck salue l’engagement panafricain du Premier ministre Choguel Maïga - adakar.com

Publié le mercredi 6 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Culture : la star sénégalaise Coumba Gawlo Seck salue l`engagement panafricain du Premier ministre Choguel Maïga

En visite au Mali dans le cadre de ses initiatives de sensibilisation contre le VIH/Sida, la chanteuse sénégalaise, Coumba Gawlo Seck, a tenu une rencontre exceptionnelle avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga le mardi 5 décembre.



L’artiste a exprimé son admiration pour le Premier ministre malien, saluant son engagement remarquable dans la lutte panafricaine, soulignant son courage et sa constance. "Vous êtes une fierté pour l’Afrique", a déclaré avec enthousiasme la star sénégalaise.



Selon la page Facebook du gouvernement qui fait écho de la rencontre, en retour, Choguel Kokalla Maïga a félicité Coumba Gawlo Seck pour sa musique engagée, soulignant l’importance de l’art comme un vecteur puissant de messages positifs et d’unité. Le Premier ministre a rappelé que le panafricanisme demeure un choix politique fondamental du Mali depuis ses premiers jours d’indépendance.



Choguel Kokalla Maïga a souligné que le Mali, à travers toutes ses constitutions, a affirmé sa volonté de renoncer à tout ou partie de son territoire pour promouvoir l’unité africaine. Il a salué l’engagement continu de Coumba Gawlo Seck dans la promotion de la culture et des valeurs panafricaines.



L’artiste sénégalaise Coumba Gawlo Seck a avoué qu’elle envisage organiser très prochainement un événement marquant pour saluer et honorer les efforts d’émancipation en cours au Sahel. Cette initiative vise à célébrer les progrès réalisés dans la région et à sensibiliser davantage sur les enjeux cruciaux qui y persistent.



Cette rencontre exceptionnelle entre la star sénégalaise et le Premier ministre malien témoigne de l’impact positif que peuvent avoir la musique et l’art dans la promotion des valeurs panafricaines et la sensibilisation aux enjeux sociaux majeurs, tels que la lutte contre le VIH/Sida.





L.L