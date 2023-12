Ziguinchor : Incendie au marché Boucotte - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ziguinchor : Incendie au marché Boucotte Publié le mercredi 6 decembre 2023 | setal

© aDakar.com par BL

Incendie au marché “salle de vente“ de Dakar

Dakar, le 7 mars 2022 - un incendie a fait d`importants dégâts matériels au marché dit “salle de vente“ de Dakar, ce lundi, 7 mars 2022. Tweet

Un incendie s'est déclaré très tôt ce mardi 5 décembre au marché Saint Maures, plus connu sous le nom marché Boucotte. Pour l'heure on ignore la cause de l'incendie et aucun bilan humain ou matériel n'a filtré. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour tenter de maîtriser le feu.