Messi désigné sportif de l'année par le magazine Time Publié le mercredi 6 decembre 2023

La superstar argentine, Lionel Messi, a été désigné sportif de l'année par le magazine Time mardi, pour son impact sur le football américain depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami cet été.



"Messi a réussi ce qui semblait impossible: faire des Etats-Unis un pays de football", écrit le magazine.

Récompensé d'un huitième Ballon d'Or fin octobre, Messi (36 ans) a quitté en juillet le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Inter Miami, club co-dirigé par David Beckham, sept mois après son titre de champion du monde conquis fin 2022 avec l'Argentine.



"Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. Il est aussi vrai que j'ai envisagé ensuite le championnat saoudien, une compétition puissante qui peut devenir importante dans le futur dans un pays que je connais", explique Messi à Time.



"C'était finalement l'Arabie Saoudite ou la MLS, et les deux options m'intéressaient", poursuit +La Pulga+



Vainqueur de la Leagues Cup en août après son arrivée, le premier trophée du club, Messi a ensuite enchaîné les absences alors que l'Inter Miami a échoué à se qualifier pour les play-offs du championnat.



En 2024, en plus de la MLS, l'Argentin sera attendu à la Copa America en juin et juillet aux Etats-Unis. Le tirage au sort est prévu jeudi.



Messi n'a pas fermé la porte à une éventuelle participation à une 6e Coupe du monde en 2026, disputée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.