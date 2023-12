Conservation du pouvoir : les liberaux revent de WADE - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conservation du pouvoir : les liberaux revent de WADE Publié le mercredi 6 decembre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Abdoulaye Wade, ancien président de la République

Tweet

La conservation du pouvoir au Sénégal par les Libéraux. Tel est le souhait du Réseau libéral africain émis hier par son président lors de l’ouverture du conclave de l’internationale libérale à Dakar. Une manière pour Gilbert Noël Ouédraogo de rappeler le rêve du mentor de ses camarades sénégalais, Abdoulaye Wade. Le Président Macky Sall se dit favorable, mais «dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions en préservant l’espace politique».



Par Justin GOMIS – L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait émis le vœu de voir les Libéraux régner au Sénégal pendant 50 ans. Ce souhait a trouvé preneur auprès de Gilbert Noël Ouédraogo, le président du Libéralisme africain. «Je demande aux partis libéraux sénégalais de faire la paix. A l’orée d’une campagne électorale, je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel. Vous avez cette chance de garder le pouvoir depuis quelques décennies. Vous avez cette opportunité de conserver le pouvoir, mais cela ne dépend que de vous de conserver ce pouvoir. Donnez-vous la main de telle sorte que les Libéraux restent et conservent le pouvoir au Sénégal. C’est un appel du Réseau libéral africain», a déclaré M. Ouédraogo. «Nous voulons qu’un Libéral soit toujours au pouvoir au Sénégal», a-t-il demandé au chef de l’Etat, Macky Sall, à l’occasion du sommet Renewpac (Renew Europe, Pacifique, Afrique et les Caraïbes), organisé en collaboration avec les institutions libérales internationales de renom dont l’Internationale libérale et les organisations régionales africaines et européennes et qui se tient à Dakar.



Khalifa Sall sur les procédures judiciaires contre le leader de l’ex-Pastef : K pratique pour Sonko

De son côté, le président de la République ne dit pas non et donne une réponse nuancée. «Je suis pour la préservation du régime démocratique, mais aussi dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions en préservant l’espace politique», a déclaré le Président Macky Sall.



Macky invite à combattre le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent

Par ailleurs, la situation politique tendue, la plupart du temps, du fait des violences qui ont secoué son pays, n’a pas manqué d’inspirer le chef de l’Etat sénégalais devant ses nombreux camarades membres de l’Internationale libérale, qui sont en conclave à Dakar depuis hier. Pour la stabilité des régimes en Afrique, le Président Macky Sall demande de combattre le po­pu­lisme. «Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c’est le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Ce sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité des régimes. Ce sont ces menaces que nous devons combattre sans concession et sans répit, ensemble et solidairement.»



Tournée européenne : Amadou Ba à la conquête de la Diaspora

Toutefois, le Président Macky Sall n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son prédécesseur et ancien mentor, l’ancien Prési­dent Abdoulaye Wade. «C’est l’occasion pour moi de rendre hommage au père du Libéralisme africain, le Président Abdoulaye Wade. Il nous a, en effet, inculqué les valeurs du Libéralisme. Je me souviens, à cette époque, l’idéologie était plutôt une idéologie marxiste et léniniste, le socialisme ancien. Sur le continent africain, il a osé porter la voie du Libéralisme. Tous ceux que vous voyez dans cette rangée ainsi que moi-même, nous sommes ses héritiers», a-t-il dit à l’endroit de son ancien mentor.



Les Libéraux ont décidé de faire de Macky Sall le président distingué des Libéraux africains. «Nous avons décidé de faire de vous le patron distingué de l’Equipe libérale africaine», a annoncé Gilbert Noël Ouédraogo.