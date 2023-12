La plateforme industrielle de Diamniadio va générer 23.000 emplois, selon Macky Sall - adakar.com

La plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID), dont la deuxième phase a été inaugurée ce mardi, va accueillir une soixantaine d’entreprises et générer quelque 23.000 emplois, a déclaré le président de la République, Macky Sall. ‘’Cette plateforme bâtie sur 40 hectares va générer plusieurs milliers d’emplois […] Les deux phases réunies pourraient abriter plus de 60 entreprises et générer 23.000 emplois’’, a annoncé M. Sall en présidant la cérémonie d’inauguration de la deuxième phase de la P2ID. Cette infrastructure construite dans cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar a coûté 60 milliards de francs CFA prêtés par la China Eximbank à l’Etat du Sénégal, selon le président de la République. Le Premier ministre, Amadou Ba, d’autres membres du gouvernement et des autorités administratives ont pris part à la cérémonie d’inauguration. Selon Macky Sall, la deuxième phase de la P2ID contribuera à l’amélioration de la production industrielle du pays en assurant des gains de temps et le bien-être des travailleurs, dans le respect des normes environnementales et sociales. L’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) a fait construire la P2ID pour doter l’industrie sénégalaise d’‘’infrastructures de dernière génération’’ et favoriser ‘’une intégration de technologies avancées, ainsi qu’une croissance des activités économiques’’. La deuxième phase de la plateforme comprend trois hangars de type A de 7.900 mètres carrés, six hangars de type B de 5.000 mètres carrés et huit hangars de type C de 2.500 mètres carrés, selon l’APROSI. S’y ajoute un bâtiment à usage d’habitation d’une capacité de 1.000 personnes, qui est destiné aux travailleurs de la plateforme et des entreprises voisines, selon le document de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels. Une zone administrative comprenant un guichet unique et un entrepôt douanier est construite aussi dans l’enceinte de la P2ID.